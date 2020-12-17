Проблемы "Украэроруха" угрожают военно-воздушной безопасности страны - эксперт

“У нас объединенная система диспетчерского контроля — военного и гражданского. Например, в одном зале сидят и гражданские и военные диспетчера. Соответственно, если у нас начинается дефолт „Украэрорух“, то автоматически начинаются проблемы и у военных. Это взаимосвязано”, — считает эксперт.

Коновалов также прогнозирует в связи с образовавшимся кризисом очередное уголовное дело и смену руководства ГП “Украэрорух”.

“Надеюсь, что не допустят дефолта. Но будет очередной скандал, очередное уголовное дело. Поменяют руководство. (...) Даже несмотря на попытку министра инфрастуктуры Криклия изменить постановление Кабмина, чтоб сохранить Ярмака на должности”, — подчеркнул он.

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Эксперт считает, что проблема в “Украэрорух”, в первую очередь, бросает тень на министра инфраструктуры Владислава Криклия, который и рекомендовал Ярмака на должность исполняющего обязанности директора важного для военно-воздушной обороны стратегического предприятия страны.

“Ничего тут удивительного. Криклий сейчас имеет множество коррупционных скандалов. Жалко конечно, что в „Украэрорух“ происходит такая плачевная финансово-хозяйственная ситуация. Это высокотехнологичное и высокодоходное предприятие. Во всем мире на этом хорошо зарабатывают, а наши только дерибанят. Очередной повод для заработка личного”, — подытожил Коновалов.

Напомним, нардеп сообщил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается отменить конкурс на должность директора важного стратегического государственного предприятия “Украэрорух”, чтобы оставить на должности незаконно находящегося там Андрея Ярмака.

Ранее УНН писал, что представители профсоюза требуют у министра инфраструктуры Владислава Криклия разорвать контракт с и.о. директора “Украэрорух” Андреем Ярмаком. Там, кроме всего прочего, считают, что Ярмак назначен на должность вопреки нормам законодательства: отсутствуют соответствующее образование и опыт работы, а конкурс не был проведен.