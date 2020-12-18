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Сотрудники Украэроруха рассказали Криклию о "систематических грубых нарушениях" на госпредприятии

Киев • УНН

 • 15517 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Профсоюз обратился к министру инфраструктуры Владиславу Криклию относительно систематических грубых нарушений действующего законодательства в сфере трудовых отношений и неэффективного управления ГП "Украэрорух". Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо-обращение от председателя профсоюза "Инженерно-технические специалисты" ПП "ФПАРРиСУ" Владимир Бакало.

Сотрудники Украэроруха рассказали Криклию о "систематических грубых нарушениях" на госпредприятии

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Так, в письме говорится о том, что в связи с незаконными увольнениями работников "Украэроруха", государственному предприятию уже нанесен ущерб на сумму более 1,4 миллиона.

"Предприятию государственной формы собственности нанесен ущерб на сумму свыше 1,4 миллиона гривен - только по делам № 359/490/20, № 359/3506/20 и № 295/463/20 по многочисленным фактам незаконных увольнений работников Украэроруха в соответствии с приказами, подписанными лично и.о. директора Украэроруха Ярмаком А.Н. (После завершения рассмотрения других аналогичных дел материальные потери Украэроруха значительно возрастут)", - говорится в обращении к Владиславу Криклию.

Также председатель профсоюза обращает внимание министра инфраструктуры на то, что в суды подано около 50 исковых заявлений работников "Украэроруха". Более того, Бакало обращает внимание на массовые сокращения опытного и квалифицированного персонала, что может привести к уничтожению кадрового потенциала стратегического государственного предприятия.

"Массовые сокращения опытного и квалифицированного персонала, проведенные весной 2020 года и запланированные на начало 2021 года свидетельствуют о непрофессионализме, безответственности и авантюризме кадровой политики администрации Украэроруха, что может привести к уничтожению квалифицированного кадрового потенциала стратегического государственного предприятия, которое предоставляет высокотехнологичные услуги в транспортной отрасли", - говорится в письме.

В обращении также говорится о стремительном ухудшении финансового состояния предприятия в условиях кризиса и неспособности администрации обеспечить эффективное управление "Украэрорухом".

"Неспособность администрации Украэроруха обеспечить эффективное управление в условиях кризиса и влиять на неплательщиков за полученные аэронавигационные услуги, ее волюнтаристская политика в сфере государственных закупок привели к стремительному ухудшению финансового состояния предприятия. Однако, бремя ответственности за это фактически перекладывается на плечи коллектива - судьбы многих работников планируется бездумно принести в жертву полной управленческой беспомощности "новых лиц", - отмечается в письме.

Также Бакало акцентирует внимание на том, что Министерство инфраструктуры Украины игнорирует проявления "неэффективного управления ГП "Украэрорух" и.о. директора Ярмака А.Н., что назначен на должность вопреки требованиям постановления Кабинета министров Украины от 03.09.2008 № 777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики" и незаконно находится в статусе "и.о" уже 9 месяцев".

Поэтому коллектив государственного предприятия просит профильное министерство обратить внимание на проблемы стратегического государственного предприятия и назначить служебное расследование указанных в письме фактов.

"Учитывая изложенное и учитывая уже допущенные министерством инфраструктуры Украины ошибки относительно кадровой политики Украэроруха, просим принять ответственное управленческое решение в интересах государства, повернуться лицом к проблемам стратегического государственного предприятия и назначить служебное расследование относительно приведенных фактов", - подытожили в письме.

Напомним, профсоюз требует у министра инфраструктуры Владислава Криклия расторгнуть трудовой договор с и.о. директора "Украэроруха" Андреем Ярмаком.

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