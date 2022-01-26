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15 марта, 19:03 • 107887 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146500 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125526 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118910 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105942 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101986 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95077 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125745 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127382 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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13 марта, 15:21 • 131272 просмотра
Актуальное
Видео, где телеканал CNN обозначил Харьков российским городом, оказалось фейком

Видео, где телеканал CNN обозначил Харьков российским городом, оказалось фейком

Киев • УНН

 • 33131 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Видео, где якобы в прямом эфире американского телеканала CNN ошибочно обозначили Харьков как российский город, на самом деле оказалось фейком. Об этом сообщил военный блоггер и аналитик Анатолий Штефан, информирует УНН.

Детали

В соцсетях активно распространяли 20-секундный фрагмент новостного сюжета американского телеканала CNN якобы за 25 января о военных учениях РФ. В правом верхнем углу этого ролика локация была подписана как "Харьков, Россия".

На самом деле неизвестные использовали архивные кадры из сюжета канала о военных тренировках России в Воронежской области.

На 04:47 минуте сюжета CNN за 24 января отмечена настоящая локация.

Напомним

Французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины изобразил на карте временно оккупированный Крым как часть российской территории.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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