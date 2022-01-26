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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Відео, де телеканал CNN позначив Харків російським містом, виявилося фейком

Відео, де телеканал CNN позначив Харків російським містом, виявилося фейком

Київ • УНН

 • 33133 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Відео, де нібито у прямому ефірі американського телеканала CNN помилково позначили Харків як російське місто, насправді виявилося фейком. Про це повідомив військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан, інформує УНН.

Деталі

У соцмережах активно поширювали 20-секундний фрагмент новинного сюжету американського телеканала CNN нібито за 25 січня про військові навчання РФ. У правому верхньому кутку цього ролику локацію було підписано як "Харків, Росія". 

Насправді невідомі використали архівні кадри із сюжету каналу про військові тренування Росії у Воронезькій області.

На 04:47 хвилині сюжету CNN за 24 січня позначено справжню локацію.

Нагадаємо

Французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України зобразив на мапі тимчасово окупований Крим як частину російської території.

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