Відео, де телеканал CNN позначив Харків російським містом, виявилося фейком
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Відео, де нібито у прямому ефірі американського телеканала CNN помилково позначили Харків як російське місто, насправді виявилося фейком. Про це повідомив військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан, інформує УНН.
Деталі
У соцмережах активно поширювали 20-секундний фрагмент новинного сюжету американського телеканала CNN нібито за 25 січня про військові навчання РФ. У правому верхньому кутку цього ролику локацію було підписано як "Харків, Росія".
Насправді невідомі використали архівні кадри із сюжету каналу про військові тренування Росії у Воронезькій області.
На 04:47 хвилині сюжету CNN за 24 січня позначено справжню локацію.
Нагадаємо
Французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України зобразив на мапі тимчасово окупований Крим як частину російської території.