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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 69001 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Американський телеканал CNN позначив Харків російським містом

Американський телеканал CNN позначив Харків російським містом

Київ • УНН

 • 55762 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Американський телеканал CNN 25 січня у прямому ефірі програми новин нібито позначив Харків російським містом, інформує УНН із посиланням на соцмережі.

Деталі

У Twitter поширюється фрагмент новинного сюжету американського телеканала CNN про військові навчання РФ, в якому нібито протягом 20 секунд у правому верхньому кутку було написано "Харків, Росія". 

У ролику показали російські танки та встановлення розмінування місцевості.

Breaking news: CNN cedes Kharkov (Kharkiv), Ukraine to Russia!

Well, at least on the map.

CNN geography strikes again!

pic.twitter.com/qmgFeGZTST

— Nina Byzantina (@NinaByzantina) January 25, 2022

Нагадаємо

Французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України зобразив на мапі тимчасово окупований Крим як частину російської території.

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