Американський телеканал CNN позначив Харків російським містом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Американський телеканал CNN 25 січня у прямому ефірі програми новин нібито позначив Харків російським містом, інформує УНН із посиланням на соцмережі.
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У Twitter поширюється фрагмент новинного сюжету американського телеканала CNN про військові навчання РФ, в якому нібито протягом 20 секунд у правому верхньому кутку було написано "Харків, Росія".
У ролику показали російські танки та встановлення розмінування місцевості.
Breaking news: CNN cedes Kharkov (Kharkiv), Ukraine to Russia!
Well, at least on the map.
CNN geography strikes again!
pic.twitter.com/qmgFeGZTST
Нагадаємо
Французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України зобразив на мапі тимчасово окупований Крим як частину російської території.