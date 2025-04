Американський телеканал CNN позначив Харків російським містом

Деталі

У Twitter поширюється фрагмент новинного сюжету американського телеканала CNN про військові навчання РФ, в якому нібито протягом 20 секунд у правому верхньому кутку було написано "Харків, Росія".

У ролику показали російські танки та встановлення розмінування місцевості.

Breaking news: CNN cedes Kharkov (Kharkiv), Ukraine to Russia!



Well, at least on the map.



CNN geography strikes again!



pic.twitter.com/qmgFeGZTST

— Nina Byzantina (@NinaByzantina) January 25, 2022

Нагадаємо

Французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України зобразив на мапі тимчасово окупований Крим як частину російської території.