Американский телеканал CNN обозначил Харьков российским городом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Американский телеканал CNN 25 января в прямом эфире программы новостей якобы обозначил Харьков российским городом, информирует УНН со ссылкой на соцсети.
Детали
В Twitter распространяется фрагмент новостного сюжета американского телеканала CNN о военных учениях РФ, в котором якобы в течение 20 секунд в правом верхнем углу было написано "Харьков, Россия".
В ролике показали российские танки и разминирование местности.
Breaking news: CNN cedes Kharkov (Kharkiv), Ukraine to Russia!
Well, at least on the map.
CNN geography strikes again!
pic.twitter.com/qmgFeGZTST
Напомним
Французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины изобразил на карте временно оккупированный Крым как часть российской территории.