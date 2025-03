Американский телеканал CNN обозначил Харьков российским городом

Детали

В Twitter распространяется фрагмент новостного сюжета американского телеканала CNN о военных учениях РФ, в котором якобы в течение 20 секунд в правом верхнем углу было написано "Харьков, Россия".

В ролике показали российские танки и разминирование местности.

Breaking news: CNN cedes Kharkov (Kharkiv), Ukraine to Russia!



Well, at least on the map.



CNN geography strikes again!



pic.twitter.com/qmgFeGZTST

— Nina Byzantina (@NinaByzantina) January 25, 2022

Напомним

Французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины изобразил на карте временно оккупированный Крым как часть российской территории.