Отдали жизнь за свободу для всех наших людей: Зеленский ко Дню памяти погибших за Украину

Цитата

"Ежегодно 29 августа мы чтим память украинцев и украинок, которые отдали свои жизни, защищая наше государство. Защищая независимость Украины. Свободу для всех наших людей. Целостность Украины. Право Украины быть среди свободных наций", - сказал Зеленский.

Он отметил, что слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем.

"И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, которое является абсолютно искренним, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины. Да будет светлой память всех наших воинов! Слава Украине!", - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 29 августа, в Украине чтят память защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Событие было установлено в 2019 году в честь очередной годовщины Иловайской трагедии. Символом сегодняшней печальной даты является цветок подсолнуха.



