Віддали життя за свободу для всіх наших людей: Зеленський до Дня пам’яті загиблих за Україну

Цитата

"Щороку 29 серпня ми вшановуємо памʼять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи нашу державу. Захищаючи незалежність України. Свободу для всіх наших людей. Цілісність України. Право України бути серед вільних націй", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо.

"І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України. Хай буде світлою памʼять усіх наших воїнів! Слава Україні!", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 29 серпня, в Україні вшановують пам’ять захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Подія була встановлена у 2019 році на честь чергової річниці Іловайскої трагедії. Символом сьогоднішньої сумної дати є квітка соняшника.



