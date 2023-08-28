Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. Річниця Іловайської трагедії

У боях за Іловайськ загинуло найбільше українських бійців за час проведення АТО/ООС.

Іловайська трагедія

4 серпня 2014 року штабом АТО було прийняте рішення про проведення операції із часткового оточення Донецька з метою взяття під контроль основних шляхів комунікацій.

Перший штурм Іловайська розпочався 6 серпня. До 20 серпня українським підрозділам вдалося частково взяти місто під контроль.

Вирішальну роль у подальших подіях зіграло те, що росія неприховано почала направляти на допомогу сепаратистам своїй військові з’єднання.

В результаті запеклих нерівних боїв, станом на 28 серпня українські війська опинилися в оточенні.

Була досягнута домовленість, що вони вийдуть з оточення двома гуманітарними коридорами.

Вихід розпочався вранці 29 серпня. Однак, росіяни та підконтрольні рф бойовики цинічно порушили домовленість та обстріляли обидві колони.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, які були оприлюднені у 2019 році, у боях за Іловайськ загинуло 220 осіб, з них 129 – під час виходу з оточення.

За деякими незалежними оцінками, кількість загиблих може перевищувати 300 чоловік.

Всього, за час проведення АТО/ООС загинуло близько 5 тисяч українських бійців.

Що відомо про втрати за час повномасштабної агресії

Офіційно дані про українські втрати під час війни не озвучуються. У Міноборони та Генштабі ЗСУ зазначають, що оприлюднення цих цифр певною мірою може зашкодити перебігу військових дій. Остаточні дані ми дізнаємося вже після війни.

Водночас, минулого року від офіційних осіб іноді звучали певні цифри щодо втрат. Зокрема, у квітні минулого року Президент України Володимир Зеленський казав про близько 3 тисячі загиблих.

Наприкінці серпня минулого року Головком ЗСУ Валерій Залужний говорив, що кількість загиблих на той момент могла сягнути дев’яти тисяч.

У травні цього року видання Euractiv писало, що за розвідданими ЄС втрати України становили близько 13 тисяч загиблих, за оцінками США ця цифра перевищувала 17 тисяч.

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