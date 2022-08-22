Майже 9 тисяч українських героїв загинули на війні з росією – Залужний

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"У цій війні приймають участь не тільки військовослужбовці. І не тільки ті, хто взяли до рук зброю. Наші маленькі діточки, які зовсім ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися. Саме тут і саме в цей час. Вони дійсно нічого не розуміють що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, бо їхній батько пішов на фронт. І, можливо, входить до числа тих майже 9 тис. героїв, які загинули", – сказав Залужний.

Нагадаємо

У серпні радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC повідомив, що щоденні втрати українських військових зменшилися у 2,5–3 рази порівняно з початком червня, коли вони становили 100-200 людей на день.