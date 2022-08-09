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Цифри зменшилися втричі: Подоляк про щоденні втрати українських військових

Цифри зменшилися втричі: Подоляк про щоденні втрати українських військових

Київ • УНН

 • 229863 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC повідомив, що щоденні втрати українських військових зменшилися у 2,5–3 рази порівняно з початком червня, коли вони становили 100-200 людей на день, інформує УНН

Цитата

"Я думаю, що цифри десь зменшилися в 2,5–3 рази від тієї цифри (100-200 загиблих військових щодня – ред.). Я думаю, що десь 30-50 людей. Але, знову ж таки, нам говорити про це не зовсім коректно. Коректніше, коли конкретні цифри, скільки гине людей, дасть Генеральний штаб ЗСУ", – сказав Подоляк.

Нагадаємо

У червні Михайло Подоляк заявив, що щоденні втрати українських військових становлять від 100 до 200 осіб.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що пік втрат серед бійців ЗСУ був у травні.

Українські Національні Новини

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