Цифры уменьшились в три раза: Подоляк об ежедневных потерях украинских военных

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"Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5–3 раза от той цифры (100-200 погибших военных каждый день – ред.). Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Корректнее, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ", – сказал Подоляк.

Напомним

В июне Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери украинских военных составляют от 100 до 200 человек.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что пик потерь среди бойцов ВСУ был в мае.