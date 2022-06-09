Подоляк: у війні щодня гине 100 - 200 українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 осіб щодня. Про це він заявив коментарі ВВС, передає УНН.
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Подоляк наголосив, що втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня. Це найбільші цифри, які були оприлюднені за час війни.
Він зазначив, що однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.
Він також додав, що Україні потрібні сотні, а не жменька найпотужніших артилерійських систем, які може надати Захід.
За словами глави Офісу президента Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю росії та звільнити окуповану територію.
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“Поки росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни”, — сказав він.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 31,7 тис. осіб, 1398 танків, 212 літаків, 178 гелікоптерів та сотень одиниць іншої військової техніки.