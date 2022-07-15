Пік втрат серед українських військових був у травні – Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Під час повномасштабного вторгнення рф найбільше втрат серед українських військових було у травні. Тоді щодня гинуло до ста захисників, поранених було до 300-400. Про це в інтерв'ю ВВС повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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"Найбільший пік наших втрат був у травні. Коли Михайло Подоляк і Президент говорили у червні – малися на увазі саме вони", - сказав Резніков.
Деталі
За словами міністра, тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбасі. Окупанти використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину.
"Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки набоїв. У травні місяці дійсно до ста хлопців і дівчат, на жаль, гинуло, і до 300-400 було поранених", - повідомив Резніков.
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Глава Міноборони зазначив, що Україна поступово почала змінювати картину завдяки зброї 155-го калібру.
"Спочатку поїхали "Тріпл севен" чи "Три топора", як їх називають (гаубиці М777), потім поїхали М109, "Цезарі", Panzerhaubitze і так далі - і це конкретно змінило ситуацію", - сказав міністр.
За його словами, контрбатарейна боротьба одразу зменшила інтенсивність вогню.
"А як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво. І я маю надію на додаткові HIMARS, додаткові М-270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще від наших партнерів. Я вже не кажу про Чорне море. Деокупація острова Зміїний - це аж ніяк не акт доброї волі, вони накивали п'ятами звідти", - розповів Резніков.
Доповнення
У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення росії загинули від 2500 до 3000 українських військових.