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Пик потерь среди украинских военных был в мае – Резников

Пик потерь среди украинских военных был в мае – Резников

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Во время полномасштабного вторжения рф больше всего потерь среди украинских военных было в мае. Тогда каждый день погибали до ста защитников, раненых было до 300-400. Об этом в интервью ВВС сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

"Наибольший пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и Президент говорили в июне – подразумевались именно они", - сказал Резников.

Детали

По словам министра, тогда преимущество врага было самым большим, особенно на Донбассе. Оккупанты использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час.

"Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае месяце действительно до ста парней и девушек, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых", – сообщил Резников.

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Глава Минобороны отметил, что Украина постепенно начала менять картину благодаря оружию 155 калибра.

"Сначала поехали "Трипл севен" или "Три топора", как их называют (гаубицы М777), затем поехали М109, "Цезари", Panzerhaubitze и так далее – и это конкретно изменило ситуацию", - сказал министр.

По его словам, контрбатарейная борьба сразу снизила интенсивность огня.

"А как приехали всем известные HIMARS - то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их склады и командные центры, - это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М- 270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров. Я уже не говорю о Черном море. Деоккупация острова Змеиный - это отнюдь не акт доброй воли, они кивали пятками оттуда", - рассказал Резников.

Дополнение

В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения россии погибли от 2500 до 3000 украинских военных.

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