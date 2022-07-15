Пик потерь среди украинских военных был в мае – Резников

Цитата

"Наибольший пик наших потерь был в мае. Когда Михаил Подоляк и Президент говорили в июне – подразумевались именно они", - сказал Резников.

Детали

По словам министра, тогда преимущество врага было самым большим, особенно на Донбассе. Оккупанты использовали до тысячи артиллерийских снарядов в час.

"Это было безумное давление, а у нас не было возможности им отвечать: у нас не было столько патронов. В мае месяце действительно до ста парней и девушек, к сожалению, погибало, и до 300-400 было раненых", – сообщил Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подоляк: в войне ежедневно погибает 100-200 украинских военных

Глава Минобороны отметил, что Украина постепенно начала менять картину благодаря оружию 155 калибра.

"Сначала поехали "Трипл севен" или "Три топора", как их называют (гаубицы М777), затем поехали М109, "Цезари", Panzerhaubitze и так далее – и это конкретно изменило ситуацию", - сказал министр.

По его словам, контрбатарейная борьба сразу снизила интенсивность огня.

"А как приехали всем известные HIMARS - то, вы знаете, когда мы точно, очень четко попадаем в их склады и командные центры, - это начинает менять картину боя очень существенно. И я надеюсь на дополнительные HIMARS, дополнительные М- 270 MLRS, которые уже три заехали и будут еще от наших партнеров. Я уже не говорю о Черном море. Деоккупация острова Змеиный - это отнюдь не акт доброй воли, они кивали пятками оттуда", - рассказал Резников.

Дополнение

В апреле президент Владимир Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения россии погибли от 2500 до 3000 украинских военных.