Сегодня День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость. Годовщина Иловайской трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня, 29 августа, в Украине чтят память защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Событие было установлено в 2019 году в честь очередной годовщины Иловайской трагедии. Символом сегодняшней печальной даты является цветок подсолнуха, пишет УНН.
В боях за Иловайск погибло больше всего украинских бойцов за время проведения АТО/ООС.
Иловайская трагедия
4 августа 2014 года штабом АТО было принято решение о проведении операции по частичному окружению Донецка с целью взятия под контроль основных путей коммуникаций.
Первый штурм Иловайска начался 6 августа. К 20 августа украинским подразделениям удалось частично взять город под контроль.
Решающую роль в дальнейших событиях сыграло то, что россия неприкрыто начала направлять на помощь сепаратистам свои военные соединения.
В результате ожесточенных неравных боев, по состоянию на 28 августа украинские войска оказались в окружении.
Была достигнута договоренность, что они выйдут из окружения по двум гуманитарным коридорам.
Выход начался утром 29 августа. Однако, россияне и подконтрольные рф боевики цинично нарушили договоренность и обстреляли обе колонны.
По официальным данным Генштаба ВСУ, которые были обнародованы в 2019 году, в боях за Иловайск погибло 220 человек, из них 129 – во время выхода из окружения.
По некоторым независимым оценкам, количество погибших может превышать 300 человек.
Всего, за время проведения АТО/ООС погибло около 5 тысяч украинских бойцов.
Что известно о потерях за время полномасштабной агрессии
Официально данные об украинских потерях во время войны не озвучиваются. В Минобороны и Генштабе ВСУ отмечают, что обнародование этих цифр в определенной степени может повредить ходу военных действий. Окончательные данные мы узнаем уже после войны.
В то же время, в прошлом году от официальных лиц иногда звучали определенные цифры о потерях. В частности, в апреле прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский говорил об около 3 тысячах погибших.
В конце августа прошлого года Главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что количество погибших на тот момент могло достичь девяти тысяч.
В мае этого года издание Euractiv писало, что по разведданным ЕС потери Украины составляли около 13 тысяч погибших, по оценкам США эта цифра превышала 17 тысяч.
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