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Україна втратила менш як 15 тисяч військовослужбовців - дані розвідки країн ЄС

Україна втратила менш як 15 тисяч військовослужбовців - дані розвідки країн ЄС

Київ • УНН

 • 1007329 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Збройні сили України загалом втратили менш як 15 000 військовослужбовців від початку російського вторгнення. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на розвідувальні дані, які поширюються серед держав-членів ЄС, передає УНН.

 

Згідно з оцінками ЄС, які наводяться в документі та ґрунтуються на повідомленнях України країнам-членам ЄС, повідомленнях ЗМІ та витоках розвідданих, втрати Збройних сил України оцінюються у 13 000 осіб убитими під час бойових дій і ще 35 000 пораненими в бою.

У документі також зазначається, що, за оцінками США, Київ втратив 17 500 осіб убитими в боях, а загалом від 124 000 до 131 000 втрат – поранені, загиблі, зниклі безвісти та інші.

Відрізняється, що тим не менш, у документі, заснованому на повідомленнях України державам-членам, повідомленнях у ЗМІ та витоках розвідданих, ідеться про те, що українські втрати нижчі за оцінки США.

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Що стосується втрат росії, то в документі повідомляється, що українські офіційні особи оцінюють, що рф втратила 185 000 убитими під час війни й 555 000 пораненими.

Згадуються і дані США, згідно з якими втрати рф становлять від 189 500 до 223 000 осіб, зокрема 43 000 осіб убитими в бою.

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Зазначається, що американські дані збігаються з оцінками британської розвідки, згідно з якими близько 200 000 російських солдатів було вбито або поранено після вторгнення.

Західні дипломати та військові в розмові з Euractiv застерегли, що отримати офіційне підтвердження щодо кількості жертв з обох сторін практично неможливо.

Зазначимо, що видання не вказує, станом на яку дату наводилися оцінки втрат України та рф.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що влада поки що не оголошуватиме кількість загиблих, поранених і полонених захисників у російській війні. Він додав, що відповідний облік ведеться, бо "кожна людина важлива".

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