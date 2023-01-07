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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Цифры огромны и непереваримые: украинский посол в Британии о потерях Украины в войне

Киев • УНН

 • 18060580 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Украина не афиширует, сколько из пропавших — военные или гражданские, но цифры огромны и непереваримые. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Newsweek, передает УНН.

Цифры огромны и непереваримые: украинский посол в Британии о потерях Украины в войне

Цитата

«Мы на войне уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, непереваримые. А города, некоторые из них полностью разрушены», - сказал Пристайко.

Пристайко отметил, что если Украина прямо сейчас остановится на каких-либо мирных переговорах, русские попытаются сохранить свои захваты земель.

«И большинство из этих областей очень важны. Например, это сухопутный мост в Крым», - добавил Пристайко.

Дополнение

В Минреинтеграции сообщили о почти 300 тысячах обращений об исчезновении людей, пленении или депортации.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что количество погибших украинских военных объявят только после завершения войны, потому что сейчас эта информация может помочь врагу.

В декабре 2022 советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что за время полномасштабной войны потери украинской армии составили до 13 тысяч военных.

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