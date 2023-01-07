Цифри величезні: український посол у Британії про втрати України у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Україна не афішує, скільки зі зниклих — військові чи цивільні, але цифри величезні й неперетравні. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю Newsweek, передає УНН.
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«Ми на війні вже майже рік. Ми втрачаємо людей направо і наліво. Ми не афішуємо, скільки зі зниклих — військові чи цивільні, але ви можете собі уявити, що цифри величезні, неперетравні. А міста, деякі з них повністю зруйновані», - сказав Пристайко.
Пристайко зазначив, що якщо Україна прямо зараз зупиниться на будь-яких мирних переговорах, росіяни спробують зберегти свої захоплення земель.
«І більшість із цих областей дуже важливі. Наприклад, це сухопутний міст до Криму», - додав Пристайко.
Доповнення
У Мінреінтеграції повідомили про майже 300 тисяч звернень про зникнення людей, полон або депортацію.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що кількість загиблих українських військових оголосять тільки після завершення війни, бо зараз ця інформація може допомогти ворогу.
У грудні 2022 року радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомляв, що за час повномасштабної війни втрати української армії склали до 13 тисяч військових.