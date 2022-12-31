В Минреинтеграции сообщили о почти 300 тысячах обращений об исчезновении людей, пленении или депортации

Люди обращаются всеми доступными способами.

В частности, в 2022 году:



более 192 тыс. звонков приняли операторы горячей линии НИБ по номеру: 16-48;



более 45,2 тыс. обращений поступило через онлайн-форму на сайте (https://nib.gov.ua/uk/) НИБ;



более чем 31,3 тыс. обращений – через чат-боты в Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) и Viber (https://chats.viber.com/nib_uncp_bot);



28,5 тыс. обращений – по электронной почте: [email protected].



Напомним

Кабмин принял решение о создании Национального информационного бюро в марте 2022 года. Функции НИБ выполняет государственное предприятие «Украинский национальный центр развития мира», которое относится к сфере управления Минреинтеграции.