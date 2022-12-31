В Минреинтеграции сообщили о почти 300 тысячах обращений об исчезновении людей, пленении или депортации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Национальное информационное бюро (НИБ) при Минреинтеграции поступают обращения по поводу исчезновения людей, попадания в плен, депортации, принудительной мобилизации на ТОТ, гибели. В течение 2022 поступило более 297 тысяч таких обращений, сообщает УНН.
Люди обращаются всеми доступными способами.
В частности, в 2022 году:
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- более 192 тыс. звонков приняли операторы горячей линии НИБ по номеру: 16-48;
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- более 45,2 тыс. обращений поступило через онлайн-форму на сайте (https://nib.gov.ua/uk/) НИБ;
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- более чем 31,3 тыс. обращений – через чат-боты в Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) и Viber (https://chats.viber.com/nib_uncp_bot);
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- 28,5 тыс. обращений – по электронной почте: [email protected].
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Напомним
Кабмин принял решение о создании Национального информационного бюро в марте 2022 года. Функции НИБ выполняет государственное предприятие «Украинский национальный центр развития мира», которое относится к сфере управления Минреинтеграции.