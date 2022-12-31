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У Мінреінтеграції повідомили про майже 300 тисяч звернень щодо зникнення людей, полон або депортацію

У Мінреінтеграції повідомили про майже 300 тисяч звернень щодо зникнення людей, полон або депортацію

Київ • УНН

 • 432995 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. До Національного інформаційного бюро (НІБ) при Мінреінтеграції надходять звернення щодо зникнення людей, потрапляння у полон, депортації, примусової мобілізації на ТОТ, загибелі. Протягом 2022 року надійшло понад 297 тисяч таких звернень, повідомляє УНН.

Люди звертаються усіма доступними способами.

Зокрема, у 2022 році:

  • більш як 192 тис. дзвінків прийняли оператори гарячої лінії НІБ за номером: 16-48;
  • понад 45,2 тис. звернень надійшло через онлайн-форму на сайті (https://nib.gov.ua/uk/) НІБ;
  • більш ніж 31,3 тис. звернень – через чат-боти у Telegram (https://t.me/nib_uncp_bot) і Viber (https://chats.viber.com/nib_uncp_bot);
  • 28,5 тис. звернень – на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо

Кабмін ухвалив рішення про створення Національного інформаційного бюро у березні 2022 року. Функції НІБ виконує державне підприємство «Український національний центр розбудови миру», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції.

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