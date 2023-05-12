"Информация, которой мы не делимся": Зеленский о потерях Украины на войне

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"Есть информация, которой мы не делимся. Это наше решение. Совместное решение всех военных абсолютно. У нас все фиксируется, для нас каждый человек важен. И есть все цифры. Есть, к сожалению, жертвы. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, раненые. Нам не все равно, сколько людей ранены, сколько людей погибло. Мы понимаем количество пленных, всех погибших людей. Есть соответствующее решение государства, мы будем ему следовать", - подчеркнул лидер государства.

Напомним

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в конце марта 2023 года сообщила, что соотношение потерь Украины и России убитыми может достигать 1 к 10.