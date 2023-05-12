"Інформація, якою ми не ділимося": Зеленський про втрати України у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що влада наразі не буде оголошувати кількість загиблих, поранених та полонених захисників у російській війні. Він додав, що відповідний облік ведеться, бо "кожна людина важлива", інформує УНН.
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"Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше рішення. Спільне рішення усіх військових абсолютно. У нас все фіксується, для нас кожна людина важлива. І є всі цифри. Є, на жаль, жертви. Є, на жаль, смерті, є на жаль поранені. Нам не все одно, скільки людей поранені, скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених, всіх загиблих людей. Є відповідне рішення держави, ми будемо йому слідувати", - наголосив лідер держави.
Нагадаємо
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у кінці березня 2023 року повідомила, що співвідношення втрат України та росії вбитими може сягати 1 до 10.