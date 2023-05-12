Еще плюс 750: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 197 670 человек, 3 745 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 197 670 (+750) человек ликвидировано
-
- танков - 3745 (+5),
-
- боевых бронированных машин - 7295 (+8),
-
- артиллерийских систем – 3068 (+15),
-
- РСЗВ – 559 (+2),
-
- средств ПВО - 312 (+2),
-
- самолетов – 308 (+0),
-
- вертолетов – 294 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9),
-
- крылатых ракет - 970 (+0),
-
- кораблей/катеров - 18 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12),
-
- специальной техники - 393 (+2).
-
Дополнение
За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян.