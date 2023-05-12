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Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 676444 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата 

"Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Крім того зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, зазначають у Генштабі. 

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