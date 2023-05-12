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ISW: в міноборони росії відмовились від оточення українських сил у Бахмуті

ISW: в міноборони росії відмовились від оточення українських сил у Бахмуті

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Ненадійність сил рф, які зосереджені навколо Бахмута, свідчить про те, що міністерство оборони рф відмовилось від цілі оточення українських сил навколо міста, повідомляє Інститут вивчення війни, передає УНН.

Деталі 

Аналітики говорять, що міноборони змінило пріоритети щодо Бахмуту ще до січня 2023 року, коли припинило активно вербувати “вагнерівців”. Відповідно це могло спонукати пригожина збільшити зусилля у Соледарі та Бахмуті в січні, а також публічно поскаржитися на відсутність підтримки з боку мо рф.  

Інститут вивчення війни зазначає, що розподіл сил ворога та зміна геометрії бойового простору свідчить, що небезпека оточення українських військових у Бахмуті, можливо, минула.

Сили "вагнера", ймовірно, будуть намагатися проводити фронтові наступи на Бахмут. ISW зазначає, що у відповідь українським силам доведться відходити з небезпечних районів, аби не стикатися з великим оточенням. 

Додатково 

У березні та квітні росія виділила більше ресурсів на захоплення Бахмуту, відправивши танки Т-90 і російські повітряно-десантні сили та мобілізованих резервістів до “вагнера” у місто.

Наприкінці квітня пригожин заявив, що міноборони розгорнуло нерегулярні частини для утримання Бахмуту. Проте ефективність таких зусиль була незначною, адже окупанти залишились вразливі для українських контратак, підкреслюють в ISW.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: проблеми з боєздатністю у Бахмуті обмежують можливість військ рф захищатись від контратак ЗСУ

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