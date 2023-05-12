ISW: в минобороны россии отказались от окружения украинских сил в Бахмуте

Детали

Аналитики говорят, что минобороны изменило приоритеты по Бахмуту еще до января 2023 года, когда прекратило активно вербовать "вагнеровцев". Соответственно это могло побудить пригожина увеличить усилия в Соледаре и Бахмуте в январе, а также публично пожаловаться на отсутствие поддержки со стороны мо рф.

Институт изучения войны отмечает, что распределение сил врага и изменение геометрии боевого пространства свидетельствует, что опасность окружения украинских военных в Бахмуте, возможно, прошла.

Силы "вагнера", вероятно, будут пытаться проводить фронтовые наступления на Бахмут. ISW отмечает, что в ответ украинским силам придется отходить из опасных районов, чтобы не сталкиваться с большим окружением.

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В марте и апреле россия выделила больше ресурсов на захват Бахмута, отправив танки Т-90 и российские воздушно-десантные силы и мобилизованных резервистов к "вагнеру" в город.

В конце апреля пригожин заявил, что минобороны развернуло нерегулярные части для удержания Бахмута. Однако эффективность таких усилий была незначительной, ведь оккупанты остались уязвимы для украинских контратак, подчеркивают в ISW.

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