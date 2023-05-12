ISW: в минобороны россии отказались от окружения украинских сил в Бахмуте
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Ненадежность сил рф, которые сосредоточены вокруг Бахмута, свидетельствует о том, что министерство обороны рф отказалось от цели окружения украинских сил вокруг города, сообщает Институт изучения войны, передает УНН.
Детали
Аналитики говорят, что минобороны изменило приоритеты по Бахмуту еще до января 2023 года, когда прекратило активно вербовать "вагнеровцев". Соответственно это могло побудить пригожина увеличить усилия в Соледаре и Бахмуте в январе, а также публично пожаловаться на отсутствие поддержки со стороны мо рф.
Институт изучения войны отмечает, что распределение сил врага и изменение геометрии боевого пространства свидетельствует, что опасность окружения украинских военных в Бахмуте, возможно, прошла.
Силы "вагнера", вероятно, будут пытаться проводить фронтовые наступления на Бахмут. ISW отмечает, что в ответ украинским силам придется отходить из опасных районов, чтобы не сталкиваться с большим окружением.
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В марте и апреле россия выделила больше ресурсов на захват Бахмута, отправив танки Т-90 и российские воздушно-десантные силы и мобилизованных резервистов к "вагнеру" в город.
В конце апреля пригожин заявил, что минобороны развернуло нерегулярные части для удержания Бахмута. Однако эффективность таких усилий была незначительной, ведь оккупанты остались уязвимы для украинских контратак, подчеркивают в ISW.
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