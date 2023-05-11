ISW: проблеми з боєздатністю у Бахмуті обмежують можливість військ рф захищатись від контратак ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Проблеми з боєздатністю російських військ, які посилюються постійними атаками з виснаженням особового складу в Бахмуті, ймовірно, можуть значно обмежувати здатність рф оборонятися від локальних українських контратак. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає УНН.
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Аналітики ISW зазначають, що 7 серпня 2022 року в Оренбурзькій області сформувалась 72-га окрема мотострілецька бригада у складі 3-го армійського корпусу - нового формування, яке було створено у 2022 році та яке здебільшого складалося з добровольчих батальйонів.
У вересні 2022 року Forbes повідомив, що 3-й армійський корпус розгорнувся в Харківській області, та що під час українського контрнаступу на Харківщині значною мірою було знищено складові частини корпусу, серед яких, ймовірно, була і 72-га окрема мотострілецька бригада, йдеться у звіті.
У ISW нагадали, що українські ЗМІ припускали, що вцілілі частини з 72-ї окремої мотострілецької бригади, можливо, передислокувалися до Миколаївської області, де зазнали втрат під час контрнаступу України на південь в жовтні 2022 року.
Аналітики Інституту вивчення війни не можуть підтвердити, де саме вони перебувають. ISW також не впевнені, куди передислокувалася 72-а бригада після відходу російських військ із правого берега Дніпра.
"Але дуже ймовірно, що залишки бойового складу 72-ї бригади, які нещодавно були передислоковані в район Бахмута, не діють у повному складі", - йдеться у звіті.
Залучення російським військовим командуванням елементів військової сили, яка зазнала двох поразок поспіль, до бахмутського напрямку разом з уже виснаженими угрупуванням "вагнера", ймовірно, надає українським військам можливості використовувати лише обмежені контратаки, йдеться у звіті.
"Російський мілблогер, посилаючись на командира "Вагнера", який діє в районі Бахмута, додатково повідомив, що ймовірний відхід 72-ї бригади став результатом серйозних непорозумінь між командуванням 72-ї бригади та групою "Вагнера". Проблеми з залученням різних виснажених угруповань сил на бахмутський напрям, а також очевидні збої в управлінні та контролі, заважають російським військам у цьому районі проводити ефективні оборонні операції", - йдеться у звіті.
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