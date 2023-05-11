ISW: проблемы с боеспособностью в Бахмуте ограничивают возможность войск рф защищаться от контратак ВСУ

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Аналитики ISW отмечают, что 7 августа 2022 года в Оренбургской области сформировалась 72-я отдельная мотострелковая бригада в составе 3-го армейского корпуса - нового формирования, которое было создано в 2022 году и которое в основном состояло из добровольческих батальонов.

В сентябре 2022 года Forbes сообщил, что 3-й армейский корпус развернулся в Харьковской области, и что во время украинского контрнаступления на Харьковщине в значительной степени были уничтожены составные части корпуса, среди которых, вероятно, была и 72-я отдельная мотострелковая бригада, говорится в отчете.

В ISW напомнили, что украинские СМИ предполагали, что уцелевшие части из 72-й отдельной мотострелковой бригады, возможно, передислоцировались в Николаевскую область, где понесли потери во время контрнаступления Украины на юг в октябре 2022 года.

Аналитики Института изучения войны не могут подтвердить, где именно они находятся. ISW также не уверены, куда передислоцировалась 72-я бригада после ухода российских войск с правого берега Днепра.

"Но очень вероятно, что остатки боевого состава 72-й бригады, которые недавно были передислоцированы в район Бахмута, не действуют в полном составе", - говорится в отчете.

Привлечение российским военным командованием элементов военной силы, которая потерпела два поражения подряд, к бахмутскому направлению вместе с уже истощенными группировками "вагнера", вероятно, предоставляет украинским войскам возможности использовать лишь ограниченные контратаки, говорится в отчете.

"Российский милблогер, ссылаясь на командира "Вагнера", действующего в районе Бахмута, дополнительно сообщил, что вероятный отход 72-й бригады стал результатом серьезных недоразумений между командованием 72-й бригады и группой "Вагнера". Проблемы с привлечением различных истощенных группировок сил на бахмутское направление, а также очевидные сбои в управлении и контроле, мешают российским войскам в этом районе проводить эффективные оборонительные операции", - говорится в отчете.

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