Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Авиация ВСУ за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 вражеских БпЛА различных типов.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важных цели противника", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, отмечают в Генштабе.
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