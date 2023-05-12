Ще плюс 750: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 197 670 осіб, 3 745 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3745 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8),
  • артилерійських систем – 3068 (+15),
  • РСЗВ – 559 (+2),
  • засобів ППО ‒ 312 (+2),
  • літаків – 308 (+0),
  • гелікоптерів – 294 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 970 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12),
  • спеціальної техніки ‒ 393 (+2).

Доповнення

За минулу добу авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян.

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