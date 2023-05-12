Ще плюс 750: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 197 670 осіб, 3 745 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.05.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 197 670 (+750) осіб ліквідовано
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- танків ‒ 3745 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 7295 (+8),
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- артилерійських систем – 3068 (+15),
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- РСЗВ – 559 (+2),
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- засобів ППО ‒ 312 (+2),
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- літаків – 308 (+0),
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- гелікоптерів – 294 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2636 (+9),
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- крилатих ракет ‒ 970 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5996 (+12),
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- спеціальної техніки ‒ 393 (+2).
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Доповнення
За минулу добу авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян.