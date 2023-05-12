Украина потеряла менее 15 тысяч военнослужащих - данные разведки стран ЕС

Согласно оценкам ЕС, которые приводятся в документе и основываются на сообщениях Украины странам-членам ЕС, сообщениях СМИ и утечках разведданных, потери Вооруженных сил Украины оцениваются в 13 000 человек убитыми в ходе боевых действий и еще 35 000 ранеными в бою.

В документе также отмечается, что, по оценкам США, Киев потерял 17 500 человек убитыми в боях, а в общей сложности от 124 000 до 131 000 потерь – это раненые, погибшие, пропавшие без вести и другие.

Отличается, что тем не менее, в документе, основанном на сообщениях Украины государствам-членам, сообщениях в СМИ и утечках разведданных, говорится, что украинские потери ниже оценок США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цифры огромны и непереваримые: украинский посол в Британии о потерях Украины в войне

Что касается потерь россии, то в документе сообщается, что украинские официальные лица оценивают, что рф потеряла 185 000 убитыми в ходе войны и 555 000 ранеными.

Упоминаются и данные США, согласно которым потри рф составляют от 189 500 до 223 000 человек, в том числе 43 000 человек убитыми в бою.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потери российских оккупантов достигли уже около 197 670 человек

Отмечается, что американские данные совпадают с оценками британской разведки, согласно которым около 200 000 российских солдат были убиты или ранены после вторжения.

Западные дипломаты и военные в разговоре с Euractiv предостерегли, что получить официальное подтверждение о количестве жертв с обеих сторон практически невозможно.

Отметим, что издание не указывает, по состоянию на какую дату приводились оценки потерь Украины и рф.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что власть пока не будет объявлять количество погибших, раненых и пленных защитников в российской войне. Он добавил, что соответствующий учет ведется, потому что "каждый человек важен".