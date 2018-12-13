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Состоялся архиерейский собор УПЦ КП: что приняли

Киев • УНН

 • 29281 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сегодня на Архиерейском соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата было принято решение об участии в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, что от УПЦ КП будут принимать участие епископы, представители от клира, миряне и монахи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской патриархии, передает УНН.

Состоялся архиерейский собор УПЦ КП: что приняли

По информации пресс-службы, сегодня в Патриаршей резиденции в Киеве под председательством Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета состоялось заседание Архиерейского Собора УПЦ Киевского Патриархата.

"Собор заслушал информацию о подготовке к Объединительному Собору, что 15 декабря 2018 созывается в Святой Софии Киевской. Было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея", - отметили в УПЦ КП.

Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.

Томос об автокефалии будущему голове поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.

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