Состоялся архиерейский собор УПЦ КП: что приняли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сегодня на Архиерейском соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата было принято решение об участии в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, что от УПЦ КП будут принимать участие епископы, представители от клира, миряне и монахи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской патриархии, передает УНН.
По информации пресс-службы, сегодня в Патриаршей резиденции в Киеве под председательством Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета состоялось заседание Архиерейского Собора УПЦ Киевского Патриархата.
"Собор заслушал информацию о подготовке к Объединительному Собору, что 15 декабря 2018 созывается в Святой Софии Киевской. Было принято решение принять участие в Соборе в составе епископата, представителей клира, мирян и монахов, согласно благословению Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея", - отметили в УПЦ КП.
Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.
Томос об автокефалии будущему голове поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.