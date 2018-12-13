Відбувся архієрейський собор УПЦ КП: що ухвалили
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сьогодні на Архієрейському соборі Української православної церкви Київського патріархату було ухвалено рішення про участь в Об’єднавчому соборі, який відбудеться 15 грудня, що від УПЦ КП братимуть участь єпископи, представники від кліру, миряни та ченці. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської патріархії, передає УНН.
За інформацією прес-служби, сьогодні у Патріаршій резиденції в Києві під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета відбулося засідання Архієрейського Собору УПЦ Київського Патріархату.
“Собор заслухав інформацію про підготовку до Об’єднавчого Собору, який 15 грудня 2018 р. скликається у Святій Софії Київській. Було ухвалене рішення взяти участь в Соборі у складі єпископату, представників від кліру, мирян та ченців, відповідно до благословення Святійшого Вселенського Патріарха Варфоломія”, — зазначили в УПЦ КП.
Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об’єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.
Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.