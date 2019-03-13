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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121509 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Отбор на Евро-2020: обнародован календарь матчей сборной Украины

Отбор на Евро-2020: обнародован календарь матчей сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 36892 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В группе В отбора на Евро-2020 вместе со сборной Украины будут выступать команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.

Календарь матчей:

22.03.2019 Люксембург - Литва, Португалия - Украина

25.03.2019 Люксембург - Украина, Португалия - Сербия

07.06.2019 Литва - Люксембург, Украина - Сербия

10.06.2019 Сербия - Литва, Украина - Люксембург

07.09.2019 Литва - Украина, Сербия - Португалия

10.09.2019 Литва - Португалия, Люксембург - Сербия

11.10.2019 Португалия - Люксембург, Украина - Литва

14.10.2019 Литва - Сербия, Украина - Португалия

14.11.2019 Португалия - Литва, Сербия - Люксембург

17.11.2019 Люксембург - Португалия, Сербия - Украина

Как писал УНН, ГФС требует объяснений от столичного "Динамо" из-за неуплаты налогов в так называемом "деле Лэнса".

Также напомним, ветераны АТО попросили ФФУ объединить футбольные чемпионаты среди защитников Украины.

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