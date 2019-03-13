Отбор на Евро-2020: обнародован календарь матчей сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В группе В отбора на Евро-2020 вместе со сборной Украины будут выступать команды Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Календарь матчей:
22.03.2019 Люксембург - Литва, Португалия - Украина
25.03.2019 Люксембург - Украина, Португалия - Сербия
07.06.2019 Литва - Люксембург, Украина - Сербия
10.06.2019 Сербия - Литва, Украина - Люксембург
07.09.2019 Литва - Украина, Сербия - Португалия
10.09.2019 Литва - Португалия, Люксембург - Сербия
11.10.2019 Португалия - Люксембург, Украина - Литва
14.10.2019 Литва - Сербия, Украина - Португалия
14.11.2019 Португалия - Литва, Сербия - Люксембург
17.11.2019 Люксембург - Португалия, Сербия - Украина
Как писал УНН, ГФС требует объяснений от столичного "Динамо" из-за неуплаты налогов в так называемом "деле Лэнса".
Также напомним, ветераны АТО попросили ФФУ объединить футбольные чемпионаты среди защитников Украины.