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Відбір на Євро-2020: оприлюднено календар матчів збірної України

Київ • УНН

 • 36892 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У групі В відбору до Євро-2020 разом зі збірною України виступатимуть команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.

Календар матчів:

22.03.2019: Люксембург — Литва, Португалія — Україна

25.03.2019: Люксембург — Україна, Португалія — Сербія

07.06.2019: Литва — Люксембург, Україна — Сербія

10.06.2019: Сербія — Литва, Україна — Люксембург

07.09.2019: Литва — Україна, Сербія — Португалія

10.09.2019: Литва — Португалія, Люксембург — Сербія

11.10.2019: Португалія — Люксембург, Україна — Литва

14.10.2019: Литва — Сербія, Україна — Португалія

14.11.2019: Португалія — Литва, Сербія — Люксембург

17.11.2019: Люксембург — Португалія, Сербія — Україна

Як писав УНН, ДФС вимагає пояснень від столичного “Динамо” через несплату податків у так званій “справі Ленса”.

Також нагадаємо, ветерани АТО попросили ФФУ об’єднати футбольні чемпіонати серед захисників України. 

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