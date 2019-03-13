Відбір на Євро-2020: оприлюднено календар матчів збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У групі В відбору до Євро-2020 разом зі збірною України виступатимуть команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Календар матчів:
22.03.2019: Люксембург — Литва, Португалія — Україна
25.03.2019: Люксембург — Україна, Португалія — Сербія
07.06.2019: Литва — Люксембург, Україна — Сербія
10.06.2019: Сербія — Литва, Україна — Люксембург
07.09.2019: Литва — Україна, Сербія — Португалія
10.09.2019: Литва — Португалія, Люксембург — Сербія
11.10.2019: Португалія — Люксембург, Україна — Литва
14.10.2019: Литва — Сербія, Україна — Португалія
14.11.2019: Португалія — Литва, Сербія — Люксембург
17.11.2019: Люксембург — Португалія, Сербія — Україна
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