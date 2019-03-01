Ветерани АТО просять об’єднати футбольні чемпіонати серед захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Київська міська спілка ветеранів АТО вважає за необхідне об’єднати два чемпіонати серед учасників бойових дій в один Всеукраїнський турнір. Про це сьогодні під час круглого столу повідомив голова спілки Ігор Марі, передає кореспондент УНН.
“Готуючись до круглого столу я спілкувався з людьми, які грають у футбол. Всі підтримують ідею об‘єднання чемпіонатів під егідою Мінветеранів. Створено міністерство, яке буде працювати, і воно повинне у тісній співпраці працювати із ФФУ”, — сказав він.
Тепер, слово за Міністерством у справах ветеранів України, продовжив президент федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко.
“Ми з повагою до кожного учасника бойових дій, хто хоче грати у футбол. Основне завдання — об‘єднати на базі існуючої платформи. Наша позиція зрозуміла, ми звернулися конкретно до президента ФФУ, тепер ми чекаємо, що від Мінветеранів буде допомога по цьому проекту”, — сказав він.