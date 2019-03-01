Ветераны АТО просят объединить футбольные чемпионаты среди защитников Украины

"Готовясь к круглому столу я общался с людьми, которые играют в футбол. Все поддерживают идею объединения чемпионатов под эгидой Минветеранив. Создано министерство, которое будет работать, и оно должно в тесном сотрудничестве работать с ФФУ", - сказал он.

Теперь, слово за Министерством по делам ветеранов Украины, продолжил президент федерации футбола участников АТО Руслан Руденко.

"Мы с уважением к каждому участнику боевых действий, кто хочет играть в футбол. Основная задача - объединить на базе существующей платформы. Наша позиция понятна, мы обратились непосредственно к президенту ФФУ, теперь мы ждем, что от Минветеранов будет помощь по этому проекту", - сказал он.