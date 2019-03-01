Ветераны АТО просят объединить футбольные чемпионаты среди защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Киевский городской союз ветеранов АТО считает необходимым объединить два чемпионата среди участников боевых действий в один Всеукраинский турнир. Об этом сегодня во время круглого стола сообщил председатель союза Игорь Мари, передает корреспондент УНН.
"Готовясь к круглому столу я общался с людьми, которые играют в футбол. Все поддерживают идею объединения чемпионатов под эгидой Минветеранив. Создано министерство, которое будет работать, и оно должно в тесном сотрудничестве работать с ФФУ", - сказал он.
Теперь, слово за Министерством по делам ветеранов Украины, продолжил президент федерации футбола участников АТО Руслан Руденко.
"Мы с уважением к каждому участнику боевых действий, кто хочет играть в футбол. Основная задача - объединить на базе существующей платформы. Наша позиция понятна, мы обратились непосредственно к президенту ФФУ, теперь мы ждем, что от Минветеранов будет помощь по этому проекту", - сказал он.