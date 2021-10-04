От заморозков до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112861 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125341 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109846 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108643 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137183 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121500 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161116 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143238 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179623 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172984 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
От заморозков до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня

От заморозков до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая погода, ночью - заморозки, днем - до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 4 октября без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, в южной части и на Закарпатье местами 5-10° тепла; днем 11-16°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 11-16°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.

Добавим

Сегодня, 4 октября, в мире отмечают Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирный день животных и начинается Всемирная неделя космоса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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