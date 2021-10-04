От заморозков до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая погода, ночью - заморозки, днем - до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 4 октября без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, в южной части и на Закарпатье местами 5-10° тепла; днем 11-16°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 11-16°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.
Добавим
Сегодня, 4 октября, в мире отмечают Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирный день животных и начинается Всемирная неделя космоса.