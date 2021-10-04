Від заморозків до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 4 жовтня без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, у південній частині та на Закарпатті подекуди 5-10° тепла; вдень 11-16°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 11-16°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

Додамо

Сьогодні, 4 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній день тварин та розпочинається Всесвітній тиждень космосу.