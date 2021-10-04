4 жовтня відзначають Міжнародний день лікаря

Міжнародний день лікаря

День лікаря в Україні або Міжнародний день лікаря відзначають у перший понеділок жовтня. Тобто 4 жовтня Міжнародний день лікаря святкують у 2021 році. ​

У світі офіційний день лікаря відзначають з 1971 року. Міжнародний день лікаря ініціювала ВООЗ за підтримки Міжнародної медичної гуманітарної організації “Лікарі без кордонів”.

Це день солідарності й активних дій лікарів усього світу. У 1971 році була створена міжнародна медична гуманітарна організація Лікарі без меж — Medecіns Sans Frontіeres, MSF.

Серед засновників — Міжнародний Червоний Хрест, Мальтійський орден і ЮНІСЕФ. Є незалежною організацією, що фінансується головним чином коштом суспільних пожертвувань з країн, де знаходяться її представництва. MSF допомагає жертвам природних катастроф, збройних конфліктів, епідемій, соціальної маргіналізації більш ніж у 80 країнах світу, допомагає усім незалежно від політичної, релігійної або етнічної приналежності.

Всесвітній день архітектури

Всесві́тній день архітекту́ри установлений в 1985 році у перший понеділок жовтня Міжнародним союзом архітекторів, що виник в 1946 році, після Другої світової війни, коли потрібно було піднімати з руїн міста, відновлювати підприємства, відтворювати пам’ятники архітектури.

В Україні в 1995 році встановлено День архітектури України, який відмічається щорічно 1 липня у тогорічний Всесвітній день архітектури. Цього дня проводиться присудження і вручається Державна премія України в галузі архітектури.

З 1996 року Всесвітній День архітектора приурочений до Міжнародного дня житла, який святкується в перший понеділок жовтня. Це рішення ухвалила Міжнародна спілка архітекторів на XX Генеральній асамблеї ООН у Барселоні.

Всесвітній день тварин

Сьогодні, 4 жовтня — у світі відзначають Всесвітній день тварин (World Animal Day) — міжнародний день, спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їх добробуту, так як щодня тварини опиняються на межі зникнення

Ідея Міжнародного дня тварин була вперше проголошена німецьким письменником та зоозахником Генріхом Циммерманом. Він організував вперше громадські зібрання з цієї нагоди 24 березня 1925 року у Берлінському палаці спорту. А вже у 1931 році міжнародний конгрес прихильників руху захисту прав тварин, який проходив у Флоренції (Італія), одноголосно ухвалив пропозицію оголосити 4 жовтня всесвітнім днем тварин. Дата проведення Дня тварин була вибрана на честь дня пам’яті відомого католицького священика Франциска Ассизького, померлого 4-го жовтня 1226-го року, котрий вважається в католицькій культурі покровителем тварин.

Перше товариство захисту тварин з’явилося в Англії в 1824 році. У 1978 році в Парижі, в будівлі ЮНЕСКО, урочисто проголосили Декларацію прав тварин. У 1981 році створено Всесвітнє товариство захисту тварин, у складі якого більше 300 організацій з усього світу. У 1986 році Рада Європи прийняла Конвенцію про захист експериментальних тварин, а в 1987 — про захист домашніх тварин. У багатьох країнах домашні тварини давно вважаються повноправними членами сім’ї.

В Україні День захисту тварин святкується починаючи із 2000 року.

Початок Всесвітнього тижня космосу

Всесвітнім тижнем космосу (англ. World Space Week) Генеральною Асамблею ООН 11 лютого 2000 року Резолюцією A/RES/54/68 проголошено період з 4 по 10 жовтня. Цей Міжнародний тиждень ООН відзначається щорічно, починаючи з 2000 року.

Зазначене зроблено для того, щоб щорічно відзначати на міжнародному рівні той внесок, який вносять космічна наука і техніка в покращення умов життя людини, пам’ятаючи, що 4 жовтня 1957 року був запущений перший штучний супутник Землі “Супутник-1”, який відкрив шлях до дослідження космічного простору, а 10 жовтня 1967 року набрав чинності Договір про принципи діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла.

Всесвітній тиждень космосу є найбільшим щорічним заходом у світі, присвяченим питанням вивчення космічного простору. Його ідеями є:



надихаючи студентів, сприяти формуванню завтрашніх фахівців у галузі космонавтики,



продемонструвати відчутну громадську підтримку космічної програми,



вирішити питання підвищення обізнаності населення щодо космічної діяльності,



сприяти розвитку міжнародного співробітництва в справі космічної пропаганди і просвітницької роботи.



З 2007 року понад 90 країн взяли участь у більш ніж 2200 заходах за участю понад 1,3 млн відвідувачів.

У понеділок, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Йосип, Назар, Розалія, Дмитро, Кондрат, Данило та Марія.​