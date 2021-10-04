4 октября отмечают Международный день врача

Международный день врача

День врача в Украине или Международный день врача отмечают в первый понедельник октября. То есть 4 октября Международный день врача празднуют в 2021 году.

В мире официальный день врача отмечают с 1971 года. Международный день врача инициировала ВОЗ при поддержке Международной медицинской гуманитарной организации “Врачи без границ”.

Это день солидарности и активных действий врачей всего мира. В 1971 году была создана международная медицинская гуманитарная организация Врачи без границ — Medecіns Sans Frontіeres, MSF.

Среди учредителей — Международный Красный Крест, Мальтийский орден и ЮНИСЕФ. Есть независимой организацией, финансируемой главным образом за счет общественных пожертвований из стран, где находятся ее представительства. MSF помогает жертвам природных катастроф, вооруженных конфликтов, эпидемий, социальной маргинализации более чем в 80 странах мира, помогает всем вне зависимости от политической, религиозной или этнической принадлежности.

Всемирный день архитектуры

Всемирный день архитектуры учрежден в 1985 году в первый понедельник октября Международным союзом архитекторов, возникшим в 1946 году, после Второй мировой войны, когда нужно было поднимать из руин города, восстанавливать предприятия, воссоздавать памятники зодчества.

В Украине в 1995 году установлен День архитектуры Украины, который отмечается ежегодно 1 июля в прошлогодний Всемирный день архитектуры. В этот день проводится присуждение и вручается Государственная премия Украины в области архитектуры.

С 1996 года Всемирный День архитектора приурочен к Международному дню жилья, который отмечается в первый понедельник октября. Это решение принял Международный союз архитекторов на XX Генеральной ассамблее ООН в Барселоне.

Всемирный день животных

Сегодня, 4 октября — в мире отмечают Всемирный день животных (World Animal Day) — международный день, направленный на привлечение внимания человечества к правам животных и их благосостояния, так как ежедневно разные виды животных оказываются на грани исчезновения.

Идея Международного дня животных была впервые провозглашена немецким писателем и зоозащитником Генрихом Циммерманом. Он организовал впервые общественные собрания по этому случаю 24 марта 1925 в Берлинском дворце спорта. А уже в 1931 году международный конгресс сторонников движения защиты прав животных, который проходил во Флоренции (Италия), единогласно принял предложение объявить 4 октября всемирным днем ​​животных. Дата проведения Дня животных была выбрана в честь дня памяти известного католического священника Франциска Ассизского, умершего 4-го октября 1226-го года, который считается в католической культуре покровителем животных.

Первое общество защиты животных появилось в Англии в 1824 году. В 1978 году в Париже, в здании ЮНЕСКО, торжественно провозгласили Декларацию прав животных. В 1981 году создано Всемирное общество защиты животных, в составе которого более 300 организаций по всему миру. В 1986 году Совет Европы принял Конвенцию о защите экспериментальных животных, а в 1987 — по защите домашних животных. Во многих странах домашние животные давно считаются полноправными членами семьи.

В Украине День защиты животных отмечается начиная с 2000 года.

Начало Всемирной недели космоса

Всемирной неделей космоса (англ. World Space Week) Генеральной Ассамблеей ООН 11 февраля 2000 Резолюцией A / RES / 54/68 провозглашено период с 4 по 10 октября. Этот Международная неделя ООН отмечается ежегодно, начиная с 2000 года.

Указанное сделано для того, чтобы ежегодно отмечать на международном уровне тот вклад, который вносят космическая наука и техника в улучшение условий жизни человека, помня, что 4 октября 1957 был запущен первый искусственный спутник Земли “Спутник-1”, который открыл путь к исследованию космического пространства, а 10 октября 1967 вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического пространства. Его идеями являются:



вдохновляя студентов, способствовать формированию завтрашних специалистов в области космонавтики,



продемонстрировать ощутимую общественную поддержку космической программы,



решить вопрос повышения осведомленности населения о космической деятельности,



содействовать развитию международного сотрудничества в деле космической пропаганды и просветительской работы.



С 2007 года более 90 стран приняли участие в более чем 2200 мероприятиях с участием более 1300000 посетителей.

В понедельник, 4 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Иосиф, Назар, Розалия, Дмитрий, Кондрат, Даниил и Мария.