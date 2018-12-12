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От осложнения кори в Украине уже умерло 11 детей

Киев • УНН

 • 15134 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала года в Украине корью заболело почти 47 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

От осложнения кори в Украине уже умерло 11 детей

“С начала года от осложнений кори умерло 15 человек, из них четверо взрослых и 11 детей”, — говорится в сообщении.

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С начала 2018 года в Украине корью заболели 46937 человек (17418 взрослых и 29519 детей). Больше всего болеют корью раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

По данным Минздрава, отрицательный рейтинг областей выглядит так:

  • Львовская (всего 10232 человека: 2871 взрослый и 7361 ребенок),
  • Ивано-Франковская (4828 человек: 1293 взрослых и 3535 детей),
  • Закарпатская (4289 человек: 882 взрослых и 3407 детей),
  • Тернопольская (3060 человек: 1026 взрослых и 2034 ребенка),
  • Киев (2780 человек: 1667 взрослых и 1113 детей),
  • Черновицкая (2759 человек: 885 взрослых и 1873 ребенка) области.

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По состоянию на 1 ноября количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК, составляет 76,1%, две дозы КПК — 77,5%.

В рамках усиленного иммунизации доля детей, получили:

  • пропущенную первую дозу КПК, составляет 47% (меньше всего — в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях).
  • А доля детей, которые наверстали две дозы, еще меньше — 38,8% (меньше всего — в Черниговской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях).

Риск заболеть увеличивается из-за совместного пребывания детей в школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок.

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В Минздраве отмечают, что на 6 декабря 2018 года в Украине есть 489 тысяч доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Кроме того, на прошлой неделе еще 392 200 доз вакцин против кори паротита и краснухи производства США были направлены в регионы Украины. Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью.

Как сообщал УНН, в Одессе из-за осложнения от кори умер маленький ребенок.

Напомним, в инфекционной больнице Киева находится более 20 детей с корью, а на Волыни закрыли шесть классов.

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