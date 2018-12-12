От осложнения кори в Украине уже умерло 11 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала года в Украине корью заболело почти 47 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
“С начала года от осложнений кори умерло 15 человек, из них четверо взрослых и 11 детей”, — говорится в сообщении.
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С начала 2018 года в Украине корью заболели 46937 человек (17418 взрослых и 29519 детей). Больше всего болеют корью раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.
По данным Минздрава, отрицательный рейтинг областей выглядит так:
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- Львовская (всего 10232 человека: 2871 взрослый и 7361 ребенок),
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- Ивано-Франковская (4828 человек: 1293 взрослых и 3535 детей),
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- Закарпатская (4289 человек: 882 взрослых и 3407 детей),
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- Тернопольская (3060 человек: 1026 взрослых и 2034 ребенка),
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- Киев (2780 человек: 1667 взрослых и 1113 детей),
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- Черновицкая (2759 человек: 885 взрослых и 1873 ребенка) области.
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По состоянию на 1 ноября количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК, составляет 76,1%, две дозы КПК — 77,5%.
В рамках усиленного иммунизации доля детей, получили:
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- пропущенную первую дозу КПК, составляет 47% (меньше всего — в Черновицкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях).
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- А доля детей, которые наверстали две дозы, еще меньше — 38,8% (меньше всего — в Черниговской, Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях).
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Риск заболеть увеличивается из-за совместного пребывания детей в школах и детских садах. Поэтому очень важно, чтобы дети были вовремя привиты по Календарю профилактических прививок.
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В Минздраве отмечают, что на 6 декабря 2018 года в Украине есть 489 тысяч доз вакцин против кори, паротита и краснухи. Кроме того, на прошлой неделе еще 392 200 доз вакцин против кори паротита и краснухи производства США были направлены в регионы Украины. Приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью.
Как сообщал УНН, в Одессе из-за осложнения от кори умер маленький ребенок.
Напомним, в инфекционной больнице Киева находится более 20 детей с корью, а на Волыни закрыли шесть классов.