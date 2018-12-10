Через кір на Волині закрили шість класів

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 2242 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 12131 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 37817 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75252 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61890 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76500 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92196 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87035 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173905 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100552 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 19746 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 7346 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 8644 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 10808 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 18235 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 12131 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173905 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330830 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264140 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374897 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 37817 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16713 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21908 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27752 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48589 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Через кір на Волині закрили шість класів

Київ • УНН

 • 14783 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Через кір тимчасово зупинили навчання у шістьох класах у школах Волинської області. Про це УНН повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Через кір на Волині закрили шість класів

"На сьогодні у нас (в області – ред.) є закритими 6 класів у різних школах. Це в місті Луцьк та селі Голоби Ковельського району", – йдеться в повідомленні.

У лабораторному центрі уточнили, що на сьогодні в області зафіксовано 13 діючих спалахів кору. Найбільше – 11 – у навчально-виховних закладах, один – у побуті, один – на підприємстві. Також в області є уражені заклади.

"Крім спалахів, є уражені заклади. Це заклад, у якому є хоча б один випадок кору. Таких в нас (в області – ред.) є 30 уражених", – зазначили у лабораторному центрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мер скаржиться, що в Івано-Франківську немає вакцин від кору

За останній тиждень в області зафіксували 103 випадки кору, а з початку року – 2 тисячі.

У місті Луцьк за минулий тиждень зареєстрували 22 випадки кору: 11 дорослих і 11 дітей, уточнили в окремому структурному підрозділі "Луцький міськміжрайонний відділ ДУ "Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України". На сьогодні закритих шкіл у місті немає, через випадки захворюваності припинили навчання в певних класах.

"На сьогодні в нас закриті в гімназії №4 міста Луцьк 4-Г і 3-Д класи з 3 до 16 грудня. По одному випадку. Це рішення дирекції закладу", – зазначили у підрозділі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ переклало відповідальність за дефіцит вакцин від кору на місцеву владу

Нагадаємо, з початку цього року в Україні на кір захворіли 44 386 людей. Від ускладнень цієї хвороби з початку 2018-го померли 15 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49