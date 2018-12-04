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Мер скаржиться, що в Івано-Франківську немає вакцин від кору

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Івано-Франківську батьки не можуть зробити щеплення від кору дітям через відсутність вакцин. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook, передає УНН.

"Цього року знову маємо неприємну статистику захворювання на кір. Хоч ми спрацювали на випередження і замовили вакцини передчасно, проте досі таких не отримали. Прикро! Бо зараз, фактично, через недалекоглядність уряду, який неспроможний закупити препарати у достатній кількості, маємо проблеми тут, на місцях. Бо автономно придбати вакцину для себе місто не може", - зазначив політик.

З його словами, наразі батьки у місті готові щеплювати дітей, проте не можуть цього зробити, оскільки навіть на приватному ринку придбати вакцини "проблематично".

"З одного боку міністерство активно пропагує щеплення, але коли батьки приходять до поліклінік, чують невтішні новини. Зараз очікуємо вакцину від кору для діток і для дорослих. Як тільки такі надійдуть у місто, про їх наявність мають повідомити поліклініки своїх пацієнтів, що потребують щеплення", - додав при цьому Марцінків.

Нагадаємо, щодоби у Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізується 25-30 осіб з кором.

Медики в Україні констатують щотижневий ріст захворюваності на кір. За тиждень з 13 по 20 листопада кількість людей, які захворіли на кір, в Україні збільшилася на 10%.

Українські Національні Новини

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