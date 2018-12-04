Мэр жалуется, что в Ивано-Франковске нет вакцин от кори
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Ивано-Франковске родители не могут сделать прививку от кори детям из-за отсутствия вакцин. Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook, передает УНН.
"В этом году снова имеем неприятную статистику заболевания корью. Хотя мы сработали на опережение и заказали вакцины преждевременно, однако до сих пор таких не получили. Обидно, ибо сейчас, фактически, из-за недальновидности правительства, которое не способно закупить препараты в достаточном количестве, имеем проблемы здесь, на местах. Потому автономно приобрести вакцину для себя город не может", - отметил политик.
С его словам, сейчас родители в городе готовы прививать детей, однако не могут этого сделать, поскольку даже на частном рынке приобрести вакцины "проблематично".
"С одной стороны министерство активно пропагандирует прививки, но когда родители приходят в поликлиники, слышат неутешительные новости. Сейчас ожидаем вакцину от кори для детей и для взрослых. Как только такие поступят в город, о их наличии должны сообщить поликлиники своих пациентов, нуждающихся в прививках", - добавил при этом Марцинкив.
Напомним, ежесуточно в Львовскую областную клиническую больницу госпитализируется 25-30 человек с корью.
Медики в Украине констатируют еженедельный рост заболеваемости корью. За неделю с 13 по 20 ноября количество людей, которые заболели корью, в Украине увеличилось на 10%.