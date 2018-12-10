МОЗ переклало відповідальність за дефіцит вакцин від кору на місцеву владу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Близько 392 тисяч доз вакцини проти кору відправлено в регіони, і за умови планового середньомісячного споживання вакцин всі області мають необхідну їхню кількість. А виникнення дефіциту вакцин при повній забезпеченості лише через нескоординованість дій місцевої влади є неприпустимим. Таку заяву зробили у МОЗ у понеділок, передає УНН.
"392 200 доз вакцин КПК виробництва США, що захищають від кору, паротиту та краснухи, розподілені та направлені в регіони України", - вказали у МОЗ.
У відомстві запевнили, що пріоритетною є поставка вакцин в західні області, де нині реєструється найбільше випадків захворювання на кір.
"МОЗ закликає департаменти охорони здоров'я ОДА максимально оперативно зробити подальший перерозподіл в межах області, а також контролювати ситуацію із залишками вакцин в закладах охорони здоров’я області. Виникнення дефіциту вакцин при повній забезпеченості тільки через нескоординованість дій місцевої влади є неприпустимим явищем", - заявили у МОЗ.
"За умови планового середньомісячного споживання вакцин всі області мають необхідну кількість вакцин з багатомісячним запасом", - зауважив перший заступник гендиректора ЦГЗ МОЗ Віктор Ляшко.
Вказано, що ця поставка вакцин КПК є плановою, "найближчими днями всі області отримують поновлення своїх запасів".
Наступна поставка вакцин проти кору, паротиту та краснухи, як зазначається, запланована на кінець грудня 2018 року.
Нагадаємо, за даними МОЗ, захворюваність на кір в Україні продовжує зростати, за 48-й тиждень на кір захворіли 2 384 людини - 741 дорослий і 1 603 дитини (на 11,5% більше, ніж минулого тижня).