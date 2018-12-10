МОЗ переклало відповідальність за дефіцит вакцин від кору на місцеву владу

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Близько 392 тисяч доз вакцини проти кору відправлено в регіони, і за умови планового середньомісячного споживання вакцин всі області мають необхідну їхню кількість. А виникнення дефіциту вакцин при повній забезпеченості лише через нескоординованість дій місцевої влади є неприпустимим. Таку заяву зробили у МОЗ у понеділок, передає УНН.