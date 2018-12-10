Минздрав переложил ответственность за дефицит вакцин от кори на местные власти

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Около 392 тысяч доз вакцины против кори отправлено в регионы, и при условии планового среднемесячного потребления вакцин все области имеют необходимое их количество. А возникновение дефицита вакцин при полной обеспеченности только из-за нескоординированности действий местной власти недопустимо. Такое заявление сделали в Минздраве в понедельник, передает УНН.