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Минздрав переложил ответственность за дефицит вакцин от кори на местные власти

Киев • УНН

 • 10256 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Около 392 тысяч доз вакцины против кори отправлено в регионы, и при условии планового среднемесячного потребления вакцин все области имеют необходимое их количество. А возникновение дефицита вакцин при полной обеспеченности только из-за нескоординированности действий местной власти недопустимо. Такое заявление сделали в Минздраве в понедельник, передает УНН.

Минздрав переложил ответственность за дефицит вакцин от кори на местные власти

"392 200 доз вакцин КПК производства США, защищающие от кори, паротита и краснухи, распределены и направлены в регионы Украины", - указали в Минздраве.

В ведомстве заверили, что приоритетной является поставка вакцин в западные области, где сейчас регистрируется больше всего случаев заболевания корью.

"Минздрав призывает департаменты здравоохранения ОГА максимально оперативно сделать дальнейшее перераспределение в пределах области, а также контролировать ситуацию с остатками вакцин в учреждениях здравоохранения области. Возникновение дефицита вакцин при полной обеспеченности только из-за нескоординированности действий местной власти является недопустимо явлением", - заявили в Минздраве.

"При условии планового среднемесячного потребления вакцин все области имеют необходимое количество вакцин с многомесячной запасом", - отметил первый заместитель гендиректора ЦОС Минздрава Виктор Ляшко.

Указано, что эта поставка вакцин КПК является плановой, "в ближайшие дни все области получают обновления своих запасов".

Следующая поставка вакцин против кори, паротита и краснухи, как отмечается, запланирована на конец декабря 2018 года.

Напомним, по данным Минздрава, заболеваемость корью в Украине продолжает расти, за 48-ю неделю корью заболели 2384 человека - 741 взрослый и 1603 ребенка (на 11,5% больше, чем на прошлой неделе).

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