Спалах кору в Україні загрожує епідемією

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Захворюваність на кір продовжує зростати, за 48-й тиждень на кір захворіли 2 384 людини — 741 дорослий і 1 603 дитини (на 11,5% більше ніж минулого тижня). Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

“З початку 2018 року в Україні на кір захворіли 44 386 людей (16 593 дорослих та 27 793 дитини). Найбільше хворіють на кір якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією найменший”, — йдеться у повідомленні.

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У загальних цифрах “антирейтинг” областей виглядає так:

  • Львівська (загалом 9 533 людини: 2 697 дорослих і 6 836 дітей),
  • Івано-Франківська (4 571 людина: 1 225 дорослих і 3 346 дітей),
  • Закарпатська (4 147 людей: 846 дорослих та 3 301 дитина),
  • Тернопільська (2 854 людини: 971 дорослий і 1 883 дитини),
  • Одеська (2 643 людини: 1 322 дорослих і 1 321 дитина),
  • Київ (2 625 людей: 1 591 дорослий і 1 034 дитини).

Оперативні дані щодо захворюваності на кір у кожному з регіонів можна побачити на сайті Центру громадського здоров’я за посиланням.

З початку року від ускладнень кору померли 15 осіб (4 дорослих і 11 дітей).

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Найчастіше хворіють діти 5–9 років, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що у них не сформувався імунітет до хвороби. Станом на 1 листопада кількість дітей, які вчасно отримали:

  • першу дозу КПК становить 76,1%,
  • дві дози КПК — 77,5%.

У рамках посиленої імунізації частка дітей, які отримали:

  • пропущену першу дозу КПК, становить 44,8% (найменше — у Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях).
  • дві дози, іще менша — 36,8% (найменше — у Чернігівській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях).

Ризик захворіти збільшується і через спільне перебування дітей у школах та дитячих садках. Тому дуже важливо, щоб діти були вчасно щеплені за Календарем профілактичних щеплень.

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Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей, дотримуючись термінів Календаря щеплень, і якомога скоріше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію. Вакцинуватись за Календарем і надолужити пропущені щеплення можуть безоплатно усі діти до 18 років, а також дорослі з груп ризику — військові, учасники ООС, студенти, освітяни і медики.

“Імунізація є питанням національної безпеки, оскільки здоров’я українців — усіх разом і кожного зокрема — залежить від рівня охоплення щепленнями у країні. Для формування колективного імунітету необхідно, щоби рівень вакцинації досягав 95–98%”, - зазначили в МОЗ.

Станом на 29 листопада 2018 року в Україні наявні 512 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи.

Усі вакцини якісні, безпечні і ефективні, доставлені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці.

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“Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області”, — порадили у Міністерстві охорони здоров’я.

У МОЗ регулярно звітують про комплекс заходів для протидії поширенню кору, а також про вакцинацію.

Кір — небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смертельних наслідків. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

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Як повідомляв УНН, мер Івано-Франківську Руслан Марцінків поскаржився на дефіцит вакцин від кору. Нагадаємо, щодоби у Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізується 25-30 осіб з кором.

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