На Житомирщині на кір захворіли студенти і викладач

“Епідемічна ситуація з кору набуває загрозливого характеру. На минулому тижні в області захворіло 4 студентів та викладач Новоград-Волинського промислово-економічного коледжу”, — йдеться у повідомленні.

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Ще один випадок захворювання на кір зареєстровано серед членів родини, яка мешкає в с. Вигівка Коростенського району. Так, занедужали 6 дітей, батьки яких категорично відмовлялись від щеплень за релігійними переконаннями.

Таким чином з початку листопада у Житомирській області вже зафіксовано 4 спалахи інфекції, з початку року — спалахи інфекції у 10-ти адміністративних територіях області. Місцеві медики стверджують, що захворюваність збільшилась втричі.

Всього з початку поточного місяця захворіло 52 людини, в тому числі 39 дітей та 13 дорослих. На минулому тижні нові випадки реєструвались в Попільнянському, Овруцькому, Новоград-Волинському, Ємільчинському, Житомирському, Бердичівському та Коростенському районах.

За 45-й тиждень в Україні зросла на 10% кількість хворих на кір.

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Нагадаємо, проблеми з захворюваністю українців на кір привели до того, що цього року у деяких регіонах країни, зокрема, на Закарпатті оголошували карантин. Також через спалах кору призупиняли навчання у чотирьох школах на Львівщині.

Як повідомляв УНН, цього року українки по кілька місяців не могли провакцинувати своїх дітей — необхідні препарати в Україні — “на вагу золота”, а про строки їх поставок лікарні та аптеки часто нічого не знали.

Раніше, у січні, МОЗ оголосило про проведення службового розслідування щодо нестачі вакцин від кору в окремих регіонах України.